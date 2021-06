Brasileiro

São José-RS 0 x 0 Criciúma-SC – Bom jogo, mas nada de gols na Série C



Melhor para o Tigre, que chegou a quatro pontos e segue no G4, em quarto lugar

Publicado em 06/06/2021

por Agência Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 06 (AFI) – São José e Criciúma fizeram um bom jogo, com bastante chances, mas empataram sem gols pelo Campeonato Brasileiro Série C. O jogo, válido pela segunda rodada, foi realizado no Estádio Francisco Novelletto.

CLASSIFICAÇÃO

Com o resultado, o São José segue sem vencer, com um ponto, na sexta colocação do Grupo B. Já o Criciúma, que venceu na estreia, chegou a quatro pontos e segue no G4, em quarto lugar.

O JOGO

A primeira metade do jogo foi movimentada e o Criciúma tentou logo no começo, aos quatro minutos, em chute de longe de Dudu Figueiredo. O goleiro Fábio foi obrigado a defender em dois tempos. O São José respondeu rápido, em cobrança de falta. Alessandro Vinicius bateu muito bem e assustou.

Na parte final, o Criciúma exerceu pressão e chegou bem várias vezes. Após boa jogada de Claudinho, Luiz Paulo dominou, girou e chutou firme, mas o goleiro gaúcho fez outra boa defesa. Depois, Dudu Figueredo arriscou de longe novamente e Fábio espalmou. No rebote, Luiz Paulo mandou por cima.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final, o jogo continuou com boas chances. Aos 10, Dudu Figueredo recebeu na meia-lua e chutou de novo para outra defesa do goleiro. O São José conseguiu responder em boa cabeçada de Bruno Mota, mas o goleiro Gustavo, bem posicionado, defendeu.

Os dois times caíram de produção na parte final, que teve várias substituições. Com isso, a partida terminou mesmo empatada.

PRÓXIMOS JOGOS

Na terceira rodada, o São José volta a campo no sábado (12), às 15h, quando recebe o lanterna Ituano no Estádio Francisco Novelletto. No dia seguinte (13), às 11h, o Criciúma também joga em casa, no Heriberto Hulse, diante do vice-líder Ypiranga-RS.