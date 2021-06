São José-RS e Ituano ficam no empate sem gols e seguem sem vencer

Brasileiro

São José-RS 0 x 0 Ituano – Nada de gols e nada de vitórias na Série C



Empate sem gols neste sábado foi ruim tanto para São José, quanto para o Ituano

Publicado em 12/06/2021

por Agência Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 12 (AFI) – São José-RS e Ituano seguem sem vencer na Série C do Campeonato Brasileiro. Pela terceira rodada da competição nacional, em partida disputada no estádio Francisco Novelletto (o Passo D’Areia), em Porto Alegre, as duas equipes ficaram no empate sem gols neste sábado.

A partida marcou a estreia do técnico Mazola Júnior no Ituano, que somou seu primeiro ponto na Série C. Vindo de duas derrotas consecutivas, o Ituano está na oitava posição do Grupo B, com apenas um ponto somado.

O São José coleciona agora seu segundo empate consecutivo na Série C. Com dois pontos, está na sexta posição.

O JOGO

O São José começou a partida bem posicionado e, com bastante intensidade, pressionava o Ituano no seu campo. O Ituano, mais retraído em campo, chegava em jogadas esporádicas. Em uma delas, aos nove, Kadu Barone, exigiu grande defesa do goleiro Fabio Rampi.

O Zeca tinha mais posse de bola, mas faltava objetividade no setor ofensivo. Já o Ituano quando tinha chance no ataque, chegava com perigo, sempre com Kadu Barone.

Na parte final, o Ituano melhorou e aproveitava os espaços dado pelo São José. Aos 41, o time paulista quase abriu o marcador. Tiago Marques recebeu de Branquinho dentro da área e bateu cruzado para o gol. A bola passou perto.

ETAPA FINAL

Assim como no primeiro tempo, o São José iniciou pressionando o Ituano e chegando forte no ataque. A dificuldade da equipe gaucha era na transição de bola e nas jogadas pelas laterais.

O Ituano se segurava bem o adversário na defesa e esperava para sair no contra-ataque.

Aos 14, o São José conseguiu criar sua primeira grande chance de gol no jogo. Vinícius cobrou falta e Pregorari espalmou para fora.

Aos 24, o São José abriu o marcador, mas a arbitragem anulou o gol alegando impedimento. Os jogadores do São José reclamaram bastante alegando que o gol foi contra.

O Ituano teve a chance de sair com a vitória aos 34. Tiago Marques entrou na área e tocou para o gol, mas Marcio Lima tirou em cima da linha. No rebote, Jimenez bateu para fora.

PRÓXIMOS JOGOS

Pela quarta rodada, o Ituano, no próximo sábado, recebe o Paraná Clube, às 17h, em Itu. P São José no mesmo dia, às 11h, encara o Novorizontino, em Novo Horizonte.