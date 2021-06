Saque emergencial de R$1.100 do FGTS sai em 2021? Veja

O saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), foi lançado no ano passado para ajudar os trabalhadores diante a pandemia decorrente da Covid-19. A medida permitiu aos trabalhadores que tivessem saldos vinculados as contas ativas e inativas do fundo de sacarem até um salário mínimo (R$ 1.045 em 2020).

Saque emergencial em 2021

De acordo com o plano de contingência criado pelo Governo no final de 2020, o saque emergencial do FGTS seria liberado novamente este ano. No entanto, desde o rompimento do ano, há poucas informações que afirmem a liberação da medida em 2021.

Mesmo que vários membros do Governo tenham dito que o saque emergencial seria uma das medidas em prioridade este ano, o benefício acabou ficando de escanteio e sem ser discutido.

Liberação do saque emergencial

Depois de várias discussões sobre o assunto, o Ministério da Economia publicou em nota que, o governo não tem interesse na liberação do saque emergencial em 2021. A medida serviria de apoio para vários trabalhadores nesta segunda onda de infecções no Brasil.

Segundo a equipe de economia, o governo não pretende liberar o saque novamente, visto que está adotando uma série de medidas de maior impacto aos cidadãos mais vulneráveis, como o auxílio emergencial, antecipação do 13º salário do INSS, BEm, reformulação do Bolsa Família, entre outros programas.

Além disso, os economistas do país dizem que uma nova rodada de saques emergenciais do FGTS pode colocar em risco a sustentabilidade do fundo, tendo em vista que, em 2019 o governo já havia liberado o saque imediato e em 2020 o saque emergencial. Desta forma, uma nova liberação de saques este ano, poderia comprometer a capital e estabilidade do programa.

