Segundona: América anuncia meia Vagalume, que se destacou no Andradina

Segundona: América anuncia meia que se destacou no Andradina



O presidente Luiz Donizete Prieto, o Italiano, ainda firmou que o clube já tem mais quatro contratações encaminhadas

Publicado em 08/06/2021

por Agência Futebol Interior

São José do Rio Preto, SP, 8 (AFI) – A diretoria do América vem trabalhando a todo vapor na montagem do elenco visando a disputa do Campeonato Paulista Segunda Divisão Sub-23, com início previsto para o dia 22 de agosto.

Nesta terça-feira, o presidente Luiz Donizete Prieto, o Italiano, anunciou a chegada do meia Vagalume, um dos destaques na temporada passada defendendo o Andradina na mesma divisão.

O dirigente americano diz que não para por aí e durante a semana mais alguns nomes serão anunciados.

“Temos fechados com mais quatro atletas, mas só vamos revelar para a imprensa assim que eles assinarem contratos para não atrapalhar as negociações.



São jogadores que conhecem bem a divisão e com acessos conquistados”, disse Italiano.

