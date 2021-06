Paulista

Segundona: Presidente confirma renúncia no Independente, que busca substituto



O mandatário alegou problemas particulares para deixar o comando do clube do interior paulista

Publicado em 10/06/2021

por Edmar Ferreira

Limeira, SP, 10 (AFI) – André Massaro não será mais presidente do Independente. O mandatário alegou problemas particulares para deixar o comando. Massaro quer cuidar mais da saúde, que segundo ele está debilitada (principalmente com pressão alta), e dar mais atenção a sua empresa.

Disse que sai de cabeça erguida, sem problemas, sem rixas e que confia muito nas pessoas que ele colocou no clube. Afirmou que vai continuar torcendo e ajudando o Galo no que for preciso, principalmente com advogados.

Também comentou que dará mais atenção ao filho e que pode fazer até uma viagem fora do país. Massaro disse que em todo clube existem divergências e que no Independente não é diferente. Mas que esse não foi o motivo.

SUBSTITUTO?

Agora, pode ser que Betinho, do Sindicato dos Papeleiros, assuma a presidência do Independente. Álvaro Gaia, novo CEO do clube, disse que já conversou com Betinho e está tentando convencer o empresário a aceitar o cargo.

Vale lembrar que Betinho foi o principal nome da diretoria composta por Massaro para concorrer à presidência. Betinho sempre sonhou em ser presidente do Independente, mas o problema é a falta de tempo do empresário, que vive com a agenda lotada.