Com “Imperador do Vale”, Seleção FI da Série B tem algozes de Vasco, Cruzeiro e Ponte



Com boas vitórias na estreia, Operário, Confiança e Brusque foram os times que mais emplacaram jogadores

Publicado em 31/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 31 (AFI) – A primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B começou na última sexta-feira e terminou apenas na segunda. Não faltaram surpresas. Favoritos ao acesso, Cruzeiro e Vasco da Gama foram derrotados por Confiança e Operário, respectivamente.

Além do Dragão e do Fantasma, outros três times somaram os primeiros três pontos no campeonato: Coritiba, Brusque e Náutico. Eles venceram Avaí, Ponte Preta e CSA, respectivamente.

Armada no 4-3-3, a Seleção do Futebol Interior da 1ª rodada vem assim:

Jogadores do Operário comemoram um dos gols sobre o Vasco (Foto: André Moreira)

CONFIRA A SELEÇÃO FI

DA SÉRIE B

Goleiro: César (Londrina)

O Tubarão teve o lateral Felipe Vieira ainda no primeiro tempo e por isso comemorou o empate sem gols com o Brasil de Pelotas, fora de casa, na estreia da Série B. O resultado só veio porque César estava em um dia inspirado e fez pelo menos três boas defesas no segundo tempo, quando o Xavante esboçou uma pressão.

Lateral-direito: Leandro Silva (Confiança)

Acostumado a jogar a Série B, o lateral de 32 anos fez uma partida segura contra o Cruzeiro. Atento na marcação, Leandro Silva passou a ter mais espaços para atacar depois das duas expulsões da Raposa.



Zagueiro: Luciano Castán (Coritiba)

É verdade que o Avaí entrou em campo sem vários titulares devido a maratona de jogos, mas os escolhidos pelo técnico Claudinei Oliveira pouco fizeram. Principalmente os atacantes, que foram presas fáceis para Luciano Castán e seu companheiro Nathan Ribeiro. Ao longo da vitória do coxa-branca por 2 a 0, o goleiro Wilson pouco foi ameaçado.

Zagueiro: Reniê (Operário)

Experiente, Reniê foi muito seguro durante os 90 minutos na vitória do Operário sobre o Vasco por 2 a 0 em São Januário. O defensor anulou os jogadores de ataque do time carioca e foi essencial em desarmes que poderiam ter complicado o time paranaense. Uma bela apresentação do jogador, que já havia feito excelente Campeonato Paulista pelo Mirassol.



Willian Formiga foi o destaque do Vila Nova no empate com o Botafogo (Foto: Comunicação/Vila Nova)

Lateral-esquerdo: William Formiga (Vila Nova)

O Vila Nova estreou na Série B com empate por 1 a 1 com o Botafogo em Goiânia. O Tigre não fez uma grande apresentação, mas até chegou a abrir o placar em bonito chute de William Formiga na entrada da área e sem chances de defesa ao goleiro Douglas Borges. O lateral foi bastante acionado e um dos mais regulares em campo.

Volante: Lucas Siqueira (Remo)

O rodado jogador de 32 anos começou a Série B do Brasileiro com o pé direito e, apesar de ser volante, marcou os dois gols do Remo no empate com o CRB, em Maceió. O primeiro foi de cabeça completando desvio de Renan Gorne. Em posição duvidosa, Lucas Siqueira aproveitou rebote do goleiro para fazer o segundo do Leão, que diminuiu o ritmo e acabou sofrendo o empate nos minutos finais.

Meia: Soares (Vitória)

Foi o principal jogador no Brinco de Ouro da Princesa no empate entre Guarani e Vitória. Logo no começo da partida, o meia acertou um bonito chute de fora da área e abriu o placar para o Leão. Soares só não fez o segundo porque o chute colocado raspou a trave de Rafael Martins. Assim como todo o time, caiu de produção no segundo tempo.

Edu marcou os dois gols do Brusque na estreia (Foto: Lucas Gabriel Cardoso/Brusque)

Meia: Alex Ruan (Brusque)

Alex Ruan comandou o meio de campo do Brusque na vitória sobre a Ponte Preta por 2 a 1. Boa parte das jogadas criadas pelo time catarinense saíram dos seus pés, sendo essencial o importante resultado na primeira rodada do campeonato.

Atacante: Edu (Brusque)

Edu passou um longo período fora dos gramados devido a grave lesão. Neste ano retornou em grande estilo e fez os dois gols do Brusque na vitória sobre a Ponte Preta por 2 a 1.

O centroavante marcou o primeiro em cobrança de pênalti e depois de peixinho, mostrando categoria dentro da área. Foi uma bela atuação na estreia do time catarinense na Série B do Campeonato Brasileiro.

Atacante: Ricardo Bueno (Operário)

Ricardo Bueno foi o melhor jogador em campo na vitória do Operário sobre o Vasco por 2 a 0. Ele deu assistência para o primeiro gol de Leandrinho e depois mostrou categoria dentro da área para finalizar por cobertura e marcar o segundo do time paranaense em São Januário. Um atuação de gala do experiente jogador.

Matheus Costa foi o escolhido o treinador da 1ª rodada (Foto: André Jonsson/OFEC)

Atacante: Cristiano (Confiança)

Cristiano entrou com vontade na vaga de Willians Santana. Em pouco tempo em campo, o atacante meteu uma bola na trave e depois colocou o Confiança de volta à frente no marcador. Cristiano mostrou que pode ser titular e colocou uma dúvida na cabeça de Rodrigo Santana.

Técnico: Matheus Costa (Operário)

Cada diz que passa fica mais claro que a diretoria do Operário acertou em manter Matheus Costa para a temporada 2021. Na surpreendente vitória sobre o Vasco da Gama, por 2 a 0, em pleno São Januário, o Fantasma mostrou que tem um time muito bem treinado, com os jogadores cientes das suas funções dentro de campo. Se continuar assim, vai dar muito trabalho na Série B!