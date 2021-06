Brasileiro

Seleção FI da Série C estreia com trio do surpreendente Manaus, um ex-Santos



Marcelo Martelotte foi o escolhido como o técnico da primeira rodada do torneio

Publicado em 31/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 31 (AFI) – A primeira rodada da Série C ‘terminou’ nesta segunda-feira, já que o duelo entre Oeste e Mirassol ficou para o dia 16 de junho. Os principais destaques foram do Grupo A. O Altos fez 3 a 0 no Volta Redonda, enquanto o Manaus derrotou o Santa Cruz por 2 a 0.

A Seleção Futebol Interior da primeira rodada tem jogadores da dupla que surpreendeu na rodada inicial, mas também conta com atletas de equipes paulistas. O Novorizontino, por exemplo, colocou dois jogadores.

O técnico, no entanto, é do Manaus e é um velho conhecido. Marcelo Martelotte, ex-Santos, estreou com vitória convincente em cima do Santa Cruz, principal candidato ao título e do acesso à Série B.

Confira a Seleção FI da primeira rodada da Série C:



Goleiro: Gleibson (Manaus)

O ataque do Manaus funcionou muito bem na vitória do time por 2 a 0 para cima do todo poderoso Santa Cruz, mas o sistema defensivo também teve seu destaque. O goleiro Gleibson fez defesas pontuais para dar total respaldo para sistema ofensivo decidir.

Felipe Rodrigues brilhou pelo Novorizontino

Lateral-direito: Felipe Rodrigues (Novorizontino)

Brilhou na vitória do Novorizontino por 1 a 0 diante do Figueirense na estreia do Campeonato Brasileiro da Série C. Bem defensivamente, apareceu também como elemento surpresa para sair como o artilheiro do duelo. Foi a válvula de escape do time, sendo muito efetivo no ataque.

Zagueiro: Edson Silva (Novorizontino)

Fez grande partida no sistema defensivo do Novorizontino. Ao lado do lateral Felipe Rodrigues, deu total segurança para os meias criarem. O veterano, ex-São Paulo, vem sendo um dos pilares do time e a experiência poderá fazer a diferença na luta pelo acesso.

Zagueiro: Vitão (Ferroviário)

Fez uma partida segura e ajudou o Ferroviário a segurar um empate sem gols diante do Botafogo, fora de casa, na estreia da Série C. Fez cortes cruciais para que o Belo não criasse oportunidades de perigo.

Lateral-esquerdo: Tiaguinho (Altos)

Foi um dos pontos altos do Altos na vitória contra o Volta Redonda. Tomou conta do lado esquerdo e ainda deu assistência para um dos gols de Manoel. Mostrou muita eficiência tanto defensivamente quanto ofensivamente. É uma das armas da equipe.

Criciúma venceu em casa o Ituano

Volante: Mikael (Ypiranga)

O volante carregou o ‘piano’ na vitória do Ypiranga por 2 a 0 para cima do Paraná nesta segunda-feira. Se isso não bastasse, ainda fez o gol que abriu o caminho para vitória da equipe gaúcha. O jogador foi um líder dentro das quatro linhas.

Meia: Dudu Figueiredo (Criciúma)

O gol não foi o único feito de Dudu Figueiredo na vitória do Criciúma por 1 a 0 para cima do Ituano. O meia criou as principais jogadas, contribuiu na marcação e ainda foi feliz ao acertar um lindo chute de fora da área. Foi o fiel da balança.

Meia: Deysinho (Floresta)

Fundamental na campanha do acesso à Série C, o meia foi peça importante na vitória do Floresta sobre o Jacuipense. Além de fazer o segundo gol cearense, foi o cérebro da equipe e soube segurar bem a vantagem no placar quando necessário.

Vanilson foi um dos destaques da rodada

Atacante: Vanilson (Manaus)

Em um duelo equilibrado diante do Santa Cruz, o talento individual do atacante Vanílson fez a diferença. Oportunista, ele soube aproveitar os espaços dados pela zaga pernambucana para matar o duelo e ser o elemento o qual mais ajudou a desequilibrar a balança dentro de campo.

Atacante: Manoel (Altos)

Ídolo de longa data do Altos, o atacante foi fundamental na construção da estreia dos sonhos dos piauienses. Diante do Volta Redonda, ele soube ser oportunista e marcar os dois primeiros gols do Verdão, abrindo espaço para a construção da vitória por 3 a 0 e sendo o destaque da partida.

Atacante: Neto Pessôa (Botafogo)

O atacante foi eficaz na vitória do Botafogo por 1 a 0 para cima do São José. Quando todos já decretava o empate, o jogador acertou uma bomba, de fora da área, para fazer o triunfo o Pantera. Tentativas não faltaram para o atleta, que foi um dos destaques do duelo.

Técnico: Marcelo Martelotte (Manaus)

Derrotar o Santa Cruz, um dos favoritos ao título, não é fácil, vencer com toda superioridade, mais difícil ainda. Marcelo Martelotte fez o Manaus passar com tranquilidade pela equipe coral e deu mostras de que o Manaus poderá surpreender na competição. O cartão de visitas chamou a atenção.