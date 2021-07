Sem acordo por renovação de empréstimo, atacante ex-Fla e Grêmio deixa o Ceará

Fortaleza, CE, 30 (AFI) – Com o contrato de empréstimo se encerrando nesta quarta-feira (30), o atacante Felipe Vizeu está finalizando sua passagem pelo Ceará, que durou pouco menos de um ano, já que o jogador desembarcou no Vozão no final do ano de 2020.

Sem muito espaço nos últimos jogos, o Vozão até tentou fazer renovar com o atleta, mas não chegou a um acordo com a Udinense e por isso, ele será devolvido ao clube italiano, que é dono de seus direitos federativos. Ao todo, foram 32 partida com a camisa do Vozão e cinco gols marcados.

“O Mais Querido agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sorte em sua carreira”, comunicou o clube em uma nota oficial.

Apesar de confirmar o retorno do jogador, a intenção da Udinese é manter o jogador no futebol brasileiro e há rumores que duas equipes do Brasileirão estariam interessados em Vizeu.

Revelado no Flamengo, logo foi vendido a Udinese, onde não conseguiu se firmar, tanto que já foi emprestado três vezes: ao Grêmio em 2019, Akhmat Grozny, da Rússia no ano seguinte e para o Ceará.