Sem João Lucas, o Cuiabá espera ser competitivo diante do Flamengo

Cuiabá, MT, 30 (AFI) – De volta a Arena Pantanal, o Cuiabá só vai ter uma baixa para enfrentar o Flamengo, nesta quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), no fechamento da oitava rodada do Brasileirão. É o lateral João Lucas, que está suspenso e por coincidência, um jogador que ainda tem vínculo com o clube carioca. Mas ele também está suspenso e será substituído por Lucas Ramon.

Esta é a única mudança do técnico Luiz Fernando Iubel, que ainda ocupa a função de forma interina, desde a demissão de Alberto Valentim, ocorrida após o empate com o Juventude, por 2 a 2, na primeira rodada. Aquele, também, foi o último jogo que o Cuiabá mandou em casa, porque depois o estádio acabou cedido à Conmebol para a disputa da Copa América.

“Mesmo sem torcida é bom jogar em casa, mas sabemos que termos uma pedreira pela frente” – comentou o meia-atacante Clayson, que tem sido um dos melhores do time.

EVOLUÇÃO

Apesar da força do adversário, o técnico do Cuiabá aposta na evolução do time, o que já foi verificado nos empates com o São Paulo, por 2 a 2, e depois com o Sport sem gols. Ambos fora de casa. Novato na elite, o Cuiabá tem quatro pontos, ainda dentro da zona de rebaixamento.

“Esperamos uma equipe em evolução, competitiva e que possa ser perigosa tanto quebrando as linhas, quanto na execução dos contra-ataques” – prevê o técnico que vai contar com a volta de Felipe Marques. O atacante se recuperou de Covid-19 e vai ficar no banco de reservas, com muita chance de ser utilizado durante a partida.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Até por conta disso, o Cuiabá deve ir a campo nesta quinta-feira com a seguinte formação Walter; Lucas Ramon, Marllon, Paulão e Uendel; Yuri, Rafael Gava e Pepê; Clayson, Jonathan Cafú e Elton. Técnico: Luiz Fernando Iubel (interino).