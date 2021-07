Sem salário, jogadores de clube da Série D não comparecem ao treinamento

Arapiraca, AL, 30 (AFI) – Os jogadores do ASA entraram em greve nesta quarta-feira. Insatisfeito com o falta de salário, o elenco alvinegro não foi a campo e não treinou. Apenas a comissão técnica esteve em campo.

Os jogadores cobram da diretoria do Fantasma o pagamento de salários e premiações pelo título da Copa Alagoas e pela classificação à Copa do Brasil. O clube estaria devendo parte do mês de abril e toda a folha de maio.

Sem falar que junho já está no final e é incerto se os atletas vão receber. Assim como é incerto se eles vão treinar no período da tarde. O fato é que já há conversas entre dirigentes e jogadores para apaziguar os ânimos.

Derrotado pelo Itabaiana, por 2 a 0, o ASA se manteve fora do G4 do Grupo A4 com quatro pontos, a três da zona de classificação. O Fantasma voltará a campo no sábado, às 16 horas, quando receberá o Sergipe no Coaracy da Mata, em Arapiraca, pela quinta rodada.