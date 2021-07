Sem ser relacionado no Grêmio, Cortez atrai interesse de clube da Série A

Porto Alegre, RS, 29 (AFI) – Após ficar fora dos últimos dois jogos do Grêmio, o lateral-esquerdo Cortez recebeu uma sondagem da equipe do Bahia para a sequência do campeonato brasileiro. Já que o lateral tem futuro incerto na equipe gremista e pode assinar um pré-contrato a partir de julho desse ano. Até o momento não houve proposta oficial, apenas conversas com os responsáveis do atleta.

O estafe do jogador está insatisfeito com a situação atual do seu jogador já que não vem sendo relacionado e seu ultimo jogo foi na derrota para o Sport por 1 a 0 vindo do banco de reservas.

QUER UM CLUBE ONDE JOGUE

Com o contrato encerrando no fim do ano, houve um inicio de negociação em fevereiro mas até agora sem acerto. O entendimento de seu estafe, é que se o jogador for a terceira opção, é melhor seguir para outro clube onde ele possa ter mais oportunidades. Durante o período, houve um rumor de interesse da equipe baiana no lateral, mas na época a diretoria gremista negou que havia alguma negociação com outro clube. Mas recentemente houve um uma comoção da torcida do Tricolor de Aço nas redes sociais do Cortez.

DEPENDE DE OUTRO ACORDO

No entanto a negociação só deve fluir após o desfecho do Bahia com o lateral Djalma Dias do Operário-PR. O treinador Tiago Nunes foi questionado sobre a ausência do lateral nas ultimas partidas e afirmou que é uma opção técnica e que Cortez deve retornar em breve.

SEQUÊNCIA NO GRÊMIO

Cortez atuou em apenas três jogos neste brasileirão, possibilitando uma troca de equipes ainda este ano, já que o limite são de sete partidas.

O lateral-esquerdo tem 34 anos e tem contrato até o fim da temporada, o que permite assinar um contrato com outra equipe a partir do dia 1º de julho. O jogador chegou em 2017 a equipe e soma 207 jogos pelo tricolor gaúcho.