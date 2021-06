SERES abre vagas de empregos pelo país; veja as 40 funções

O Grupo SERES abre vagas de emprego em diversas regiões do país. São várias oportunidades anunciadas pela empresa, que está à procura de nova equipe para suprir as lacunas existentes. Os interessados precisam considerar todas as exigências e critérios de aprovação para o cargo. Veja as orientações, a seguir!

SERES abre vagas de emprego pelo país

O grupo SERES está anunciando oportunidades em mais de 40 cargos, com benefícios diversos. São eles o plano médico e odontológico, seguro de vida, vale-transporte, vale-alimentação, previdência privada, vale-refeição, e muito mais. Veja os principais cargos abertas pela SERES!

Consultor de Vendas;

Estoquista de Loja – Shopping;

Caixa de Loja;

Gerente de Loja – Shopping;

Auxiliar de Loja – Shopping;

Vendedor (a) de Loja de Shopping;

Consultor de Vendas Externo;

Analista de Infraestrutura de TI Pleno;

Vendedor Externo (Equipamentos Médicos);

Operador de Produção;

Analista de Inovação SR;

Enfermeiro de Qualidade;

Instrutor II;

Subgerente III;

Gerente Contábil e Financeiro;

Estoquista;

Gerente de Loja;

Vendedor(a);

Técnico de Enfermagem;

Assistente Comercial;

Estágio em Tesouraria;

Especialista de Laminação;

Coordenador(a) de Laminação;

Coordenador(a) de Manutenção Laminação;

Analista de RH III;

Eletromecânico;

Soldador;

Operador de Máquina de Corte;

Técnico de Segurança do Trabalho;

Auxiliar de Impostos.

Como se inscrever

Os candidatos podem acessar a página de inscrição, escolher uma das vagas abertas e cadastrar currículo atualizado. O grupo SERES abre vagas de empregos e está contratando pessoal comprometido com o sucesso e bons resultados sempre.

