Sérgio Carvalho: Brasil deve ter trabalho diante do Equador

Eliminatórias – América do Sul

Sérgio Carvalho: Brasil deve ter trabalho diante do surpreendente Equador



Como este jogo será disputado em território brasileiro, o Brasil deve ser considerado favorito, mas não terá um jogo fácil

Publicado em 02/06/2021

por SÉRGIO CARVALHO – –

Depois de algum tempo fora de foco por causa da pandemia, as Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar voltam às manchetes neste final de semana. Nesta quinta- feira, por exemplo, serão quatro jogos: Bolívia x Venezuela, às 17 horas, em La Paz; Uruguai x Paraguai, às 19 horas, em Montevidéu e Argentina x Chile, às 21 horas, em Buenos Aires e Peru x Colômbia, às 23 horas, em Lima.

Na sexta- feira, a partir das 23h30, o Brasil encara o Equador, no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. Em tese, favoritismo para uruguaios, argentinos, colombianos e brasileiros. Já a partida entre bolivianos e venezuelanos nos parece muito equilibrada e, como consequência, não há como indicar um favorito em potencial, apesar da seleção boliviana jogar em casa.

Força ofensiva é trunfo do Brasil

EQUADOR ESTÁ BEM

No caso do Brasil, seu adversário desta rodada (a 5ª) atravessa ótimo momento. O Equador é terceiro colocado na classificação geral com 9 pontos ganhos em quatro partidas, 3 vitórias e 1 derrota, 13 gols pró e 6 gols contra. Saldo de 7 gols. Já o time brasileiro tem 12 pontos ganhos, 4 vitórias, 12 gols pró e 2 gols contra. Saldo de 10 gols.

Como se percebe, a Seleção de Tite ganhou os quatro jogos que disputou até agora e em todos os números é superior a seus adversários (9). Como este jogo será disputado em território brasileiro, o Brasil deve ser considerado favorito, mas não terá um jogo fácil, já que a equipe equatoriana tem bons jogadores e tem jogado um futebol de excelente nível. Na próxima terça feira o Brasil joga fora de casa. Encara o Paraguai, lá em Assunção, a partir das 21h30.

TRANQUILO NA PONTA

Neste momento a classificação das Eliminatórias Sul-americanas está assim. Em primeiro lugar, Brasil com 12 pontos ganhos. Em segundo vem a Argentina, que soma 10 pontos (3 vitórias e 1 empate).

Em terceiro está o Equador com 9 pontos ganhos em 4 jogos. Em quarto, Uruguai e Paraguai, com 6 pontos cada um. Em sexto estão Chile e Colômbia com 4 pontos em seu ativo. Em oitavo lugar está a Venezuela com 3 pontos ganhos. Em nono está o Peru, com apenas 1 ponto ganho. A Bolívia é a última colocada também com 1 ponto em seu ativo.

Richarlyson é titular de Tite

QUINTA VITÓRIA ?

Classificam-se os quatro primeiros colocados. O quinto fará um jogo extra contra adversário vindo da Oceania. Se vencer, irá ao Catar no ano que vem. Cada seleção terá que disputar nove jogos no primeiro turno e nove no segundo.

Jogadores convocados por Tite já treinam na Granja Comary e devem seguir para Porto Alegre nesta quinta- feira. O jogo contra o Equador, como dissemos, será na sexta- feira, às 21h30. O Brasil pode chegar à sua quinta vitória seguida.