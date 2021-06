Sérgio Carvalho: Brasil vai ao Paraguai confirmar 6ª vitória seguida

Eliminatórias – Europa

Sérgio Carvalho: Brasil vai ao Paraguai confirmar a sua sexta vitória seguida



É grande a diferença técnica entre o futebol brasileiro e o de seus adversários sul-americanos, por isso, deve levar três pontos

Publicado em 07/06/2021

por SÉRGIO CARVALHO – –

A Seleção Brasileira volta a campo na noite de hoje (tera-feira), em Assunção, estádio Defensores del Chaco, a partir das 21h30, para enfrentar a Seleção do Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo do Catar.

O time da casa é o quarto colocado na classificação geral deste torneio e, em casa, costuma exigir muito de seus adversários. O Brasil, por sua vez, disputou cinco jogos até agora e ganhou todos.

TITE minimiza declarações de políticos

DIFERENÇA TÉCNICA

Esse detalhe comprova a diferença técnica entre o futebol brasileiro e o de seus adversários sul-americanos e o credencia a ganhar mais três pontos esta noite e disparar ainda mais na tabela de classificação deste torneio que vai indicar os representantes da América do Sul na próxima Copa no ano que vem.

Em tese, o time paraguaio deve sim dificultar o trabalho da equipe brasileira, mas no final, a expectativa geral é a de que o time de Neymar some mais três pontos ao seu ativo e chegue a sua sexta partida sem derrota neste torneio.

SEM EMPOLGAR

No passado, o torcedor brasileiro estaria esperando mais uma bela exibição do time brasileiro. Mas atualmente, a Seleção de Tite não empolga ninguém e, parece entrar em campo só para cumprir a obrigação e não para vencer e encantar a torcida com sua exibição. O jogo será transmitido mais uma vez pela TV Globo e pela SporTV mas, como tem acontecido, a audiência não deverá ser das melhores.

Firmino é opção, mas deve jogar Gabriel Jesus

É que a qualidade do futebol brasileiro caiu tanto que hoje não existe mais aquela expectativa de que a Seleção vai dar show de bola, como aconteceu muitas vezes no passado.

Hoje o futebol do time brasileiro é burocrático. Nem o craque Neymar encanta como no passado.

Além disso, Tite insiste em privilegiar o sistema defensivo e não solta seus jogadores em busca do gol como deveria. É por isso que eu insisto na troca do técnico da Seleção, mas, pelo andar da carruagem, isso não deve acontecer antes do final da próxima Copa do Mundo.Eu lamento que isso ocorra, mas é assim que vai ser.

OUTROS JOGOS

Além de Paraguai x Brasil, a rodada desta terça-feira, das Eliminatórias prevê mais quatro jogos. Às 18 horas, Equador x Peru. Favoritismo total da equipe equatoriana que além de jogar em casa ainda vai enfrentar a seleção lanterna das Eliminatórias, o Peru. Pode dar até goleada.

Às 19h30, a Venezuela recebe o Uruguai, que, tem muito mais time. Em tese, vitória uruguaia que, no caso, pode chegar mais perto do trio que lidera esse torneio ( Brasil, Argentina e Equador).

Argentina, de Messi, vai até a Colômbia

COLÔMBIA PEGA ARGENTINA

Às 20 horas, a Colômbia recebe a Argentina. São duas seleções que se equivalem atualmente.

Por jogar em casa, a equipe colombiana me parece mais perto da vitória. Mas um resultado favorável aos argentinos também não está fora de cogitação.

Às 23h30, será a vez do Chile encarar a frágil Bolívia, que está em franca decadência. Chilenos devem vencer bem e melhorar sua posição na tabela de classificação onde está em sétimo lugar. O time boliviano é antepenúltimo colocado.

CLASSIFICAÇÃO

Em tempo. A classificação atual das Eliminatórias está assim: Brasil é o líder com 15 pontos ganhos. Argentina tem 11. Equador,. 9. Paraguai, Uruguai e Colômbia, 7. Chile, 5. Bolívia 4. Venezuela 3 e Peru, 1.