Sérgio Carvalho: Futuro de Silvinho no Timão é quase nulo



E, no final do ano, Timão poderá até amargar mais um rebaixamento como aconteceu no inicio da gestão Andrés Sanchez

Publicado em 03/06/2021

por SÉRGIO CARVALHO – –

Se o Corinthians estava mal sob o comando técnico de Vagner Mancini, ficou ainda pior a partir do momento em que passou a ser dirigido por Sylvinho, uma “invenção” da diretoria alvinegra para comandar seu time de profissionais a partir deste começo de mês de junho. Mancini pelo menos conseguia alguns bons resultados e contra adversários até mais fortes volta e meia ganhava os três pontos.

Mas com Sylvinho, isso não aconteceu até agora e dificilmente irá acontecer. Mesmo porque, a partir do momento em que ele assumiu o cargo o Corinthians não conseguiu ganhar de ninguém.

E, pelo andar da carruagem, não vai conseguir vencer, porque o elenco é fraco, Sylvinho é um treinador medíocre e os três jogos que o time terá pela frente nos próximos dias serão todos fora de casa. (América Mineiro, Atlético Goianiense e Palmeiras).

Sylvinho não tem perfil para o atual time do Corinthians

DESTRUIU TRABALHO ANTERIOR

Sylvinho é tão ruim que em curto espaço de tempo conseguiu destruir tudo de bom que Mancini conseguiu fazer e, se com seu ex-técnico o Corinthians ainda vencia ou empatava alguns jogos, agora só perde e sofre gols inacreditáveis.

Pior ainda é que Sylvinho quando assumiu afirmou que era especialista em arrumar defesas e que, com o elenco que o clube tinha, logo conseguiria montar uma equipe que iria ganhar muitos jogos e até disputar títulos. Só que até agora isso não aconteceu. O Corinthians é motivo de ironias dos adversários e até de alguns fanáticos torcedores do clube.

SEM PERFIL

Na Seleção, com Tite

Já há até integrantes da imprensa esportiva paulista que prevê um futuro altamente negativo para o time da Fiel, se o treinador não for substituído com urgência.

Particularmente, não gosto de pré- julgamentos, mas concordo que Sylvinho não tem perfil para comandar um elenco como o do Corinthians.

Mesmo que reforços sejam contratados, ele não terá competência para montar um time ao menos confiável nas próximas semanas como seria de se esperar..

REFORÇOS PONTUAIS

Diante do que disse acima, certamente vão me perguntar: então qual seria a melhor saída para a diretoria alvinegra neste momento? A resposta: livrar-se de Sylvinho o quanto antes porque, com ou sem elenco, ele não me parece em condições de fazer do Corinthians um time equilibrado e confiável.

Depois, será preciso contratar um outro treinador que tenha um perfil mais compatível com as necessidades do clube neste momento. E, ao menos, seria importante contratar alguns reforços pontuais para posições carentes, que poderiam dar ao novo treinador condições de montar uma equipe mais confiável e objetiva.

SE NÃO MUDAR, VAI CAIR

Andrés deixou herança pesada no Timão

Esta, como disse, seria minha sugestão a diretoria alvinegra. Mas conhecendo como conheço os atuais dirigentes corintianos eu diria que Sylvinho não será demitido à curto prazo.

Reforços não serão contratados porque a situação financeira do clube é desesperadora e o que se pode prever para o futuro do futebol corintiano é que o time seja desclassificado da maioria dos torneios ou campeonatos que disputa.

E, no final do ano, poderá até amargar mais um rebaixamento como aconteceu no inicio da gestão Andrés Sanchez.

Sem nenhum exagero de nossa parte!