Sérgio Carvalho: São Paulo e Corinthians jogam fora e correm riscos

Sérgio Carvalho: São Paulo e Corinthians jogam fora e correm mais riscos



Santos, Bragantino e Palmeiras jogam em casa neste final de semana e têm mais chances de vitórias pelo Brasileirão

Publicado em 05/06/2021

por SÉRGIO CARVALHO – –

Dos cinco clubes paulistas que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, três deles (Santos, Bragantino e Palmeiras) jogam em casa neste final de semana. Os outros dois, São Paulo e Corinthians, jogam fora e, por isso, têm maiores possibilidades de perder pontos.

No caso do Tricolor, seu adversário será o Atlético Goianiense, que atravessa excelente fase técnica. Para vencê-lo, o time de Hernán Crespo vai precisar jogar muito mais do que o fez em suas últimas partidas. O jogo será em Goiânia, a partir das 19 horas deste sábado.

São Paulo empatou sem gols com o Fluminense

TIMÃO VAI MAL

Já o Corinthians, que estreou muito mal ao perder para o Atlético de Goiás, dentro da Arena de Itaquera, por 1 a 0, encara o América Mineiro, lá em Belo Horizonte, a partir das 16 horas, na tentativa de se reabilitar.

Só que, pela péssima fase que vem vivendo, será muito difícil esperar uma vitória do Corinthians neste jogo. Um empate, por isso mesmo, já seria excelente resultado, já que o América, em seu estádio, é parada dura para qualquer adversário.

PEIXE NA VILA

Neste sábado, dia 5 de junho, além do jogo entre Atlético Goianiense e São Paulo, serão disputados mais dois jogos. Em Vila Belmiro, a partir das 21 horas, jogam Santos, que vem de derrota na sua estreia no Brasileirão, e Ceará, um time que atravessa ótima fase e tem recursos para ganhar do Peixe mesmo dentro da Vila Belmiro. Será um jogo equilibrado e sem favorito.

Bulls sem Claudinho, servindo a seleção brasileira

BULLS EM CASA

Também às 21 horas, o Red Bull Bragantino enfrenta o Bahia, que também atravessa bom momento. Só que, em Bragança, dificilmente o Red Bull vai perder três pontos. Na verdade, em casa, o Braga leva o favoritismo e corre atrás de sua segunda vitória no campeonato, que o manteria entre os primeiros colocados da competição com seis pontos em seu ativo.

Grêmio e Flamengo, que jogariam nesta rodada, tiveram seu jogo adiado pela CBF.

MAIS SEIS JOGOS

No domingo, dia 6 de junho, mais seis jogos serão disputados. Além de América x Corinthians, em Belo Horizonte, também vão jogar Fluminense x Cuiabá, no Rio de Janeiro, à partir das 11 horas da manhã. Favoritismo total do tricolor carioca. Às 16 horas, como falamos, o América mineiro recebe o Corinthians.

Em Fortaleza, o Fortaleza que está em alta, recebe o Internacional, de Porto Alegre. Jogo bastante difícil para o ex clube de Rogério Ceni, que vai precisar jogar muito para derrotar o bom time do Colorado gaúcho.

VERDÃO NO ALLIANZ

Às 18h15, o Palmeiras joga em casa, na Allianz Arena, contra a Chapecoense. O Verdão talvez poupe alguns titulares mas, em casa, deve ser considerado o grande favorito do jogo. Chapecoense está em fase irregular e não me parece em condições de surpreender o time do polêmico Abel Ferreira.

O Juventude é outro time que entra em campo hoje às 18h15. Enfrenta o bom time do Athletico PR. Jogo igual, sem favorito. Finalmente, às 20h30, O Sport recebe em seu estádio o Atlético Mineiro, uma das forças deste campeonato. Aposto numa vitória do Galo.