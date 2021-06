Brasileiro

Série B: Com ex-São Paulo de fora, Brasil mudará para jogo com o Remo



Contratado como o principal reforço para a Série B, o volante Denílson ainda não estreará com a camisa Xavante

Publicado em 04/06/2021

por Agência Futebol Interior

Pelotas, RS, 04 (AFI) – Após estrear com empate diante do Londrina, o Brasil voltará a campo neste sábado para enfrentar o Remo às 19 horas, no Baenão, em Belém, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time comandado por Cláudio Tencati deverá ter apenas uma mudança.

Em relação ao time que ficou no empate sem gols na primeira rodada, o treinador não contará com o atacante Jarro Pedroso, que sofreu lesão no joelho e está vetado pelo departamento médico. Assim, quem deverá iniciar a partida é Ramon, ao lado de Netto e Júnior Viçosa.

Brasil deverá ter uma mudança só para a partida deste sábado

Quem viajou com o elenco, mas ficará como opção no banco de reservas é Welinton, contratado junto ao Cruzeiro. O jogador foi emprestado até o final do ano e pode entrar no decorrer da partida.

Em compensação, o volante Denílson (ex-São Paulo e Arsenal) e o meia-atacante Lucas Santos permaneceram em Pelotas aprimorando a parte física e ainda não reúnem condições de estrear pelo Xavante.

Assim, o provável Brasil de Pelotas que enfrentará o Remo neste sábado é: Matheus Nogueira; Vidal, Leandro Camilo, Ícaro e Artur; Rômulo, Bruno Matias e Paulo Victor (Gabriel Terra); Netto, Ramon e Júnior Viçosa.