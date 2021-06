Brasileiro

Série B: CRB acerta empréstimo de Renan Bressan, do Juventude



Bressan chega para dar ainda mais qualidade ao meio de campo regateano, que já conta com o argentino Diego Torres

Publicado em 10/06/2021

por Agência Futebol Interior

Maceió, AL, 10 (AFI) – Para manter o bom momento e seguir figurando nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro da Série B, o CRB segue reforçando seu elenco e anunciou a contratação do meia experiente Renan Bressan (foto abaixo), que defendeu o Juventude no primeiro semestre.

Bressan chega para dar ainda mais qualidade ao meio de campo regateano. O jogador foi muito bem na Série B do ano passado pelo Paraná, tanto é que foi um dos poucos que acabaram se destacando na campanha que terminou com o rebaixamento do time paranaense à Série C de 2021.

Bressan jogará por empréstimo até o final da Série B

SÓ QUATRO JOGOS

Ele chega em Maceió após ter disputado apenas quatro jogos pelo time gaúcho. Além disso, o CRB arcará com o salário integral do meia.

O jogador tem 32 anos e foi revelado pelo Atlético Tubarão, de Santa Catarina. Ainda jovem acabou se transferindo para o futebol da Bielorrússia, onde defendeu Gomel e Bate Borisov.

Depois ainda jogou por Astana, do Cazaquistão; Rio Ave e Chaves, de Portugal; e Cuiabá em 2019 antes de ser contratado pelo Paraná.

Ainda sem Bressan, o CRB volta a campo neste sábado para enfrentar o Confiança, às 16h30, no Rei Pelé, em Maceió. O time alagoano é o sexto colocado da Série B com quatro pontos – um empate e uma vitória em dois jogos.