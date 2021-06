Brasileiro

SÉRIE B: CRB chega embalado e Vasco e Cruzeiro precisam reagir



Galo bateu Cruzeiro e Palmeiras e, agora, quer entrar no G4 da Série B

Publicado em 11/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 11 (AFI) – Quatro jogos darão sequência, neste sábado, à terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Algoz do atual campeão Palmeiras na Copa do Brasil, o CRB quer manter a boa fase para chegar ao G4. Já Vasco e Cruzeiro precisam desencantar urgentemente. Todas as partidas seguem sendo realizadas com portões fechados por conta da pandemia de Covid-19.

GALO ASSANHADO!

Ao vencer o Cruzeiro, por 4 a 3, em pleno Mineirão, o CRB chegou aos quatro pontos, um a mais do que o rival Confiança, derrotado pelo Goiás, por 2 a 0. O duelo nordestino será às 16h30, no Rei Pelé, em Maceió. CRB e Confiança já se enfrentaram 18 vezes, com dez vitórias dos alagoanos, quatro empates e quatro triunfos dos sergipanos. O Confiança jamais venceu o rival na capital de Alagoas.

CRB chega embalado. (Foto: Divulgação)

NA SECA!

Em Aparecida de Goiânia, uma vez que o gramado do OBA passa por reformas, o Vila Nova receberá o CSA às 19 horas. Os goianos somam dois pontos após o empate, por 1 a 1, com o Avaí, enquanto o CSA somou seu primeiro ponto ao ficar no 0 a 0 com o Sampaio Corrêa.

QUE DUREZA!

Também às 19 horas, em Pelotas, o Vasco visitará o Brasil-RS em busca da primeira vitória. Os cariocas, com o pior início em suas quatro edições de Série B, empataram com a Ponte Preta por 1 a 1. Já o Brasil apanhou do Remo por 1 a 0.

Vasco atrás da primeira vitória. (Foto: Rafael Ribeiro / Vasco)

ESTREIA!

Em Belo Horizonte, às 21 horas, o Cruzeiro terá a estreia do técnico Mozart Santos para encarar o Goiás. O treinador estava sem clube desde a demissão da Chapecoense e chega para a vaga de Felipe Conceição. Lanterna e único clube sem pontuar, o Cruzeiro pegará o Goiás, que está invicto e soma quatro pontos.

SEGUE…

No domingo, mesmo dia da estreia da Seleção Brasileira na Copa América, haverá mais quatro jogos. O líder Brusque enfrentará o Avaí, seu algoz no Catarinense. O Botafogo, enquanto isso, tentará defender sua posição no G4 contra o Remo. Já Coritiba e Londrina farão duelo paranaense no Couto Pereira. Às 20h30, o Vitória, animado pela vaga na Copa do Brasil, receberá o Operário.

Os 20 clubes se enfrentarão em jogos de ida e volta. Os quatro melhores colocados conquistarão o acesso à Série A. O líder será campeão. Já os quatro últimos serão rebaixados à Série C.