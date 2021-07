Série B: CRB contrata atacante vice-artilheiro do Campeonato Alagoano

Maceió, AL, 30 (AFI) – Nesta manhã de quarta-feira, o CRB anunciou um reforço para seu ataque. Trata-se do atacante Alan James, que defendeu o CSE no Campeonato Alagoano e foi vice-artilheiro da competição, marcando sete gols.

O atacante também ganhou o prêmio de revelação do campeonato.

ESTÁ CHEGANDO

O jovem atacante de 23 anos se apresenta no CT do Galo nesta tarde de quarta-feira, para trabalhar com o treinador Allan Aal.

TEMPORADA

Na atual temporada, Alan disputou 17 jogos pelo CSE. Foram três da Copa Alagoas, 12 no Alagoano e outros dois na seletiva da Copa do Brasil, contra o ASA. Ao todo, fez 10 gols com a camisa tricolor.

OUTROS CLUBES

Ala James já defendeu as cores Dimensão Capela, Fluminense de Feira, Itabaiana, Globo FC e por último, CSE.

PRÓXIMA PARTIDA

O próximo compromisso do CRB é contra o CSA, no sábado, às 18h30, fora de casa.