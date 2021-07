Série B: Cruzeiro anuncia oficialmente zagueiro ex-Ituano antes da punição da Fifa

Belo Horizonte, MG, 29 (AFI) – Após fazer confirmar o negócio na segunda-feira, o Cruzeiro anunciou a chega do zagueiro Léo Santos, de 27 anos, que estava atuando pelo Ituano.

O clube já havia regularizado o atleta na segunda-feira no BID (Boletim Informativo Diário) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

PUNIÇÃO DA FIFA

O clube aproveitou as últimas horas, antes de receber o comunicado da punição de impedimento para registrar atletas, para regularizar o zagueiro.

O prazo para o pagamento de R$ 7 milhões ao Defensor, do Uruguai, pela compra do meia Arrascaeta, em 2015, terminou nessa segunda-feira e agora o clube mineiro aguarda a comunicação oficial do impedimento, o que ocorrerá nos próximos dias

ÚLTIMO REFORÇO

Léo Santos é a 19° contratação da Raposa na temporada e provavelmente a última. O jogador chega na hora certa, o setor defensivo vem sendo um dos maiores pontos fracos do equipe, tanto é que recentemente ganhou um companheiro. Trata-se de Rhodolfo, que chegou na semana passada.

MAIS SOBRE A CONTRATAÇÃO

Com 1,97m de altura, Léo Santos tem tem 27 anos e completou 140 partidas pelo Ituano diante do Mirassol, no último sábado. Com a camisa do time paulista, marcou 14 gols e deu quatro assistências.