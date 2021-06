Brasileiro

Série B: Dirigente revela que Brusque está em busca de dois atacantes



A diretoria do Quadricolor não se acomodou com o bom início do time no campeonato

Publicado em 08/06/2021

por Agência Futebol Interior

Brusque, SC, 08 (AFI) – Os 100% de aproveitamento no início do Campeonato Brasileiro da Série B não acomodaram a diretoria do Brusque, que segue no mercado em busca de reforços para o técnico Jerson Testoni.

Depois de anunciar a chegada do lateral-direito João Carlos, a diretoria quadricolor volta suas atenções para o setor ofensivo. Um jogador de velocidade e um centroavante são as prioridades neste momento.

“Quanto aos reforços no ataque, estamos trabalhando para um atacante de lado e um centroavante”, disse o diretor de futebol André Rezini.

Atualmente, Jerson Testoni tem as seguintes opções para o setor ofensivo: Bruno Alves, Diego, Edu, Fio, Gabriel Taliari e Jhon Cley.

EDU NA ARTILHARIA

Autor de três gols nas duas primeiras rodadas – dois contra a Ponte Preta e um contra o Londrina -, Edu é o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B até aqui.

Dividindo a liderança com o Náutico – está na frente pelos gols marcados -, o Brusque volta a campo no domingo, quando enfrenta o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis, pela terceira rodada da Série B.