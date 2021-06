Brasileiro

Série B: Embalado, CRB defenderá tabu contra Confiança



Galo jamais perdeu na capital alagoana para o Dragão

Publicado em 11/06/2021

por Agência Futebol Interior

Maceió, AL, 11 (AFI) – O CRB, embalado pelas vitórias sobre Cruzeiro e Palmeiras, defenderá tabu contra o Confiança, adversário deste sábado, às 16h30, no Rei Pelé, em Maceió, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O Galo jamais perdeu na capital alagoana para o Dragão. E mais! Em 18 jogos entre os rivais nordestinos, os alagoanos somam dez vitórias, contra quatro triunfos dos sergianos. Houve ainda quatro empates.

O CRB bateu o Cruzeiro em pleno Mineirão por 4 a 3 pela Série B e ainda despachou, nos pênaltis, o Palmeiras no Allianz Parque pela Copa do Brasil. O CRB soma quatro pontos, um a mais do que o Confiança, derrotado pelo Goiás por 2 a 0. Para piorar, o Dragão jamais venceu o CRB em Maceió.

CRB canta de Galo no Rei Pelé. (Foto: Francisco Chagas / ME)

REFORÇOS DO GALO!

O técnico Allan Aal terá reforços para manter a boa fase do CRB. O atacante Alisson Farias não pôde atuar contra o Palmeiras por já ter jogado na Copa do Brasil. Assim, ele volta a ser titular e fica com a vaga de Erick, formando trio com Ewandro e Hyuri.

O lateral Celsinho e o atacante Vitão também não viajaram para São Paulo pelo mesmo motivo, mas eles são reservas e seguirão como opções. Já o lateral Alexandre Melo foi regularizado no BID da CBF e pode estrear. Ele, porém, deverá ficar no banco.

CRB – Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Frazan e Guilherme Romão; Marthã, Jean Patrick e Diego Torres; Alisson Farias, Ewandro e Hyuri.