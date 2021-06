SÉRIE B: Guarani e Náutico fazem duelo direto pela liderança

Brasileiro

SÉRIE B: Guarani e Náutico lutam pela liderança; Sampaio e Ponte querem desencantar



Bugre ocupa a terceira colocação com quatro pontos, dois a menos do que o vice-líder Náutico

Publicado em 10/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 10 (AFI) – Guarani e Náutico farão duelo de invictos na abertura da terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira. Paulistas e pernambucanos ainda lutarão pela liderança, enquanto Sampaio Corrêa e Ponte Preta buscarão a primeira vitória. Todos os jogos seguem sendo realizados com portões fechados por conta da pandemia de Covid-19.

VALE A PONTA!

Em Campinas, às 21h30, o Guarani tentará sua primeira vitória em casa, depois de ter feito 5 a 2 no Operário, em Ponta Grossa. O time paulista ocupa a terceira colocação com quatro pontos, dois a menos do que o Náutico.

Os pernambucanos têm aproveitamento de 100%, assim como o líder Brusque, que leva vantagem no número de gols marcados (3 a 2). A última vítima do Náutico foi o Vitória (1 a 0) em Salvador.

Náutico defenderá 100% e buscará a ponta. (Foto: Tiago Caldas / Náutico)

TRAVADOS!

Em São Luís, às 19 horas, Sampaio Corrêa e Ponte Preta farão duelo pela primeira vitória. Os rivais estão lado a lado. Os maranhenses somam dois pontos na 12ª colocação, enquanto os paulistas aparecem um degrau abaixo com um ponto, a mesma pontuação da zona de rebaixamento. Se o Sampaio ficou no 0 a 0 com o CSA, a Ponte empatou por 1 a 1 com o Vasco.

TEM MAIS!

A rodada seguirá no sábado com quatro partidas. O Vasco tentará desencantar contra o Brasil de Pelotas. Já o Goiás quer entrar no G4 diante do lanterna Cruzeiro, único clube que ainda não somou pontos.

No domingo, mesmo dia da estreia da Seleção Brasileira na Copa América, haverá mais quatro jogos. O líder Brusque enfrentará o Avaí, seu algoz no Catarinense. O Botafogo, enquanto isso, tentará defender sua posição no G4 contra o Remo.

REGULAMENTO!

Os 20 clubes se enfrentarão em jogos de ida e volta. Os quatro melhores colocados conquistarão o acesso à Série A. O líder será campeão. Já os quatro últimos serão rebaixados à Série C.