Série B: Guarani terá apenas uma mudança para encarar o Náutico

Brasileiro

Série B: Embalado com goleada, Guarani terá só uma mudança para encarar o Náutico



Com um empate e uma vitória, o Guarani tem quatro pontos na terceira colocação, logo abaixo do Náutico, que tem seis pontos

Publicado em 10/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 10 (AFI) – Após grande vitória por 5 a 2 diante do Operário-PR, o Guarani volta a campo nesta sexta-feira (11), às 21h30, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série B. No Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o time campineiro buscará se manter invicto diante do Náutico, que está com 100% de aproveitamento.

SITUAÇÃO

Com um empate e uma vitória, o Guarani tem quatro pontos na terceira colocação, logo abaixo do Náutico, que tem seis pontos, mesmo número do líder Brusque-SC. O G4 é completado com o Botafogo, com quatro pontos.

O técnico Daniel Paulista pediu ao elenco que, apesar da goleada, mantenha a concentração. “Precisamos ter os pés no chão. O trabalho está só começando e essa foi apenas nossa primeira vitória. Conquistamos um grande resultado, mas temos que continuar trabalhando e melhorar muitas coisas ainda. Agora é foco total no Náutico dentro de casa”, disse.

Foto: Thomaz Marostegan/Guarani FC

EMBALADO

Depois de vencer o Operário, no dia 1º, o Guarani teve dez dias de preparação visando o Náutico. Daniel Paulista será obrigado a fazer um mudanças no time, uma vez que o goleiro Rafael Martins foi expulso e cumpre suspensão. Em seu seu lugar, joga Gabriel Mesquita.

O meia Andrigo, em recuperação de lesão no pé, deve continuar como desfalque, dando lugar a Régis. Por outro lado, o Guarani teve a chegada do lateral-direito Diogo Mateus, anunciado nesta semana, que deve ser opção no banco de reservas.

GUARANI: Gabriel Mesquita; Pablo, Thales, Carlão e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Régis; Bruno Sávio, Júlio César e Davó. Técnico: Daniel Paulista.