SÉRIE B: Líder, Náutico só empata; Sampaio e Coritiba vencem

Campinas, SP, 30 (AFI) – A oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro teve mais dois jogos disputados nesta terça-feira. Em Maceió, o líder Náutico visitou o CRB-AL e empatou em 1 a 1 – o time alagoano deixou tudo igual com gol aos 45 minutos do segundo tempo. E, em Belém, o Sampaio Corrêa-MA bateu o Remo-PA por 2 a 0 e subiu para a terceira posição na tabela.

BUSCOU O EMPATE!

No Rei Pelé, CRB e Náutico fizeram um jogo bem disputado e empataram em 1 a 1. O resultado mantém o Timbu na liderança da Série B, agora com 18 pontos – dois a mais que o segundo colocado. O Galo, com 11, subiu para o sexto lugar.

VITÓRIA!

Jogando no Baenão, em Belém, o Remo dominou a posse de bola diante do Sampaio Corrêa, mas acabou sendo derrotado por 2 a 0. Com o resultado, a Bolívia Querida subiu para o terceiro lugar na tabela de classificação, com 15 pontos. O Leão, com sete, aparece na 17ª posição.

DEU COXA!

Na noite desta terça-feira, o Coritiba venceu o Confiança-SE por 1 a 0, no Batistão, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Coxa saiu na frente no primeiro tempo da partida, com gol de Waguininho, e segurou a pressão do time da casa na etapa complementar para garantir o triunfo.

Com o resultado, o Coritiba chegou a quarta vitória consecutiva na competição e agora soma 16 pontos, ocupando a vice-liderança. O Dragão, com oito, aparece na 13ª posição.