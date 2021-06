Série B: Rebaixado no Paulistão, Caetano é emprestado ao CRB

Brasileiro

Série B: Rebaixado no Paulistão, zagueiro do Corinthians é emprestado ao CRB



Caetano tem contrato com o Corinthians até fevereiro de 2024

Publicado em 02/06/2021

por Agência Futebol Interior

Maceió, AL, 02 (AFI) – O jovem zagueiro Caetano é o mais novo reforço do CRB para a Série B do Campeonato Brasileiro. Aos 21 anos, ele foi emprestado pelo Corinthians até o fim do ano.

Apesar de pertencer ao Timão, Caetano não estava no Parque São Jorge. O defensor estava emprestado ao São Caetano, lanterna e rebaixado no Paulistão. Lá, ele fez um gol em oito jogos.

Caetano acerta com o CRB. (Foto: Daniel Augusto Jr / Ag Corinthians)

Antes, ele passou pelo Oeste em 2019 e 2020, quando foi rebaixado na Série B do Brasileirão, e ainda defendeu rapidamente o Coritiba também no ano passado. Caetano tem contrato com o Corinthians até fevereiro de 2024.

COMPETIÇÕES!

O CRB entrará em campo na próxima quinta-feira, às 21h30, no estádio Rei Pelé, para enfrentar o Palmeiras.

Na Série B, o time enfrentará o Cruzeiro no domingo, às 18h15, no estádio do Mineirão. Na estreia, ficou no 2 a 2 frente ao Remo.