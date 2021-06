Brasileiro

Série B: Remo oficializa lateral Igor Fernandes e volante Arthur



Apesar de oficializados, os jogadores não poderão atuar contra o Atlético-MG nesta quarta-feira

Publicado em 01/06/2021

por Agência Futebol Interior

Belém, PA, 01 (AFI) – Às vésperas do confronto com o Atlético-MG pela Copa do Brasil, o Remo oficializou a chegada de dois reforços para o Campeonato Brasileiro da Série B. São eles: lateral-esquerdo Igor Fernandes e o volante Arthur. Eles já se apresentaram e treinam com o restante do elenco.

Igor Fernandes é paulista e tem 28 anos. O atleta tem passagens por clubes como Flamengo-SP, Sport Linense, Tigres do Brasil, Novorizontino, Red Bull Brasil, ABC-RN, Avaí, CSA e Ferroviária, seu último time onde disputou o Paulistão.

“Estou muito feliz em vestir a camisa do Remo. Expectativa muito grande para alcançar os objetivos na temporada. Estou chegando bem focado para fazer um grande ano”, disse o lateral em entrevista ao site oficial do clube.

Já Arthur, volante, de 29 anos, estava disputando o Paraense pela Tuna Luso. Natural do Rio de Janeiro acumula no currículo times como Juventus-SP, Osasco Audax, Grêmio Barueri, Rio Branco-SP, Paulista, Iporá, Ferroviária, Matonense, Serrano-RJ, Mixto, União Rondonópolis, Jaraguá, Tupy-GO, Velo Clube e Navegantes.

Remo oficializou a chegada dos reforços nas redes sociais

Adaptado ao clima paraense, o novo volante azulino comentou sobre o novo desafio na carreira.

“Estou adaptado ao clima daqui e já sei como é. Vestir a camisa do Remo, clube grande, é uma outra realidade e um grande desafio na minha carreira. Agradeço pela confiança de todos no meu trabalho e espero corresponder dentro de campo. Estou muito motivado para esse novo desafio”, também disso o volante Arthur.

Após o compromisso desta quarta-feira contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil, o Remo retornará a campo no sábado pela Série B, quando receberá o Brasil às 19 horas no Baenão, em Belém.