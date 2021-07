Série B: Sampaio Corrêa anuncia zagueiro com passagens no Japão e no Santos

São Luís, MA, 30 (AFI) – Nesta tarde de quarta-feira, o Sampaio Corrêa anunciou mais uma contratação para a sequência da Série B. Trata-se do zagueiro Éder Lima ex-Santos, Bragantino e por último River-PI.

O atleta já estava treinando com a equipe nos últimos dias.

PASSAGEM PELA ÁSIA

Eder Lima dos Santos tem 35 anos. Antes de jogar no River-PI o defensor estava há três anos no futebol japonês, atuando pelo Ventforet Kofu. Foram 108 partidas realizadas nas três temporadas. Além do Japão, o reforço do Tricolor também atuou na China por dois anos, pelo Tianjin Teda e Beijing EG FC.

SANTOS E BRASIL

No Brasil, o defensor jogou no América-MG antes de partir para o Japão. Bragantino, Oeste e Vila Nova foram os outros clubes do zagueiro no país. Em 2011, chegou a ser contratado pelo Santos, porém ficou menos de um ano.

LUGAR NO TIME

Na Bolívia Querida, o jogador deverá brigar por posição, já que o clube conta com Joécio, Paulo Sérgio, Nilson Júnior e Allan Godoi na posição.

PRÓXIMA PARTIDA

O time entra em campo no próximo sábado, às 19h, contra o Londrina, no Castelão de São Luís.