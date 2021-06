Série B: Sampaio Corrêa renova com Paulo Sérgio e Pimentinha

Brasileiro

Série B: Sampaio Corrêa acerta a renovação de dois jogadores



Segundo o time maranhense, os atletas renovaram até o fim de 2021 e agora vivem a expectativa para terem seus nomes publicados no BID

Publicado em 10/06/2021

por Agência Futebol Interior

São Luís, MA, 10 (AFI) – Após longas tratativas, o Sampaio Corrêa anunciou, na manhã desta quinta-feira (10), que renovou os contratos do do zagueiro Paulo Sérgio e do atacante Pimentinha, que tiveram seus vínculos com a Bolívia Querida no último mês e vinham em negociação.

CENÁRIO

Foto: Lucas Almeida / SCFC

Segundo o time maranhense, os atletas renovaram até o fim de 2021 e agora vivem a expectativa para terem seus nomes publicados no BID da CBF a tempo para a partida desta sexta-feira (11), diante da Ponte Preta, pela Série B.

Outro que aguarda ter o nome regularizado é o meia Romarinho, recentemente anunciado pelo Sampaio.

Mesmo se for regularizado a tempo, o atacante Pimentinha, um dos destaques do time na última temporada, é dúvida para encarar a Ponte. O atleta vem se recuperando de uma lesão muscular e pode ser vetado pelo Departamento Médico. O lateral-direito Luís Gustavo e o goleiro Luís Daniel, que se juntaram ao elenco esta semana, estão regularizados e podem jogar.

PRÓXIMO DESAFIO

Após dois empates consecutivos, o Sampaio Corrêa volta à campo pela Série B nesta sexta-feira (11), buscando sua primeira vitória na competição nacional diante da Ponte Preta, a partir das 19h, no Castelão. A partida abre a terceira rodada.