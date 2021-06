Brasileiro

Série B: Vila Nova encaminha acerto com Cássio Gabriel, do Mirassol



Cássio Gabriel já tem viagem programada à Goiânia e as bases salariais também já estão encaminhadas

Publicado em 12/06/2021

por Agência Futebol Interior

Goiânia, GO, 12 (AFI) – Sem vitória no Campeonato Brasileiro da Série B, o Vila Nova deve confirmar nos próximos dias a contratação de mais um jogador vindo do futebol paulista. Ele é Cássio Gabriel (foto abaixo), que se destacou com a camisa do Mirassol desde o ano passado e no Paulistão deste ano.

Cássio Gabriel já tem viagem programada à Goiânia e as bases salariais também já estão encaminhadas. O jogador chegará para ser titular e dar maior ‘poder de fogo’ ao Tigre, que ainda não conseguiu desencantar dentro de campo. E a ideia é justamente não passar perrengue um ano após subir da Série C.

Cássio Gabriel deverá ser anunciado pelo Vila Nova

O provável novo reforço do Vila Nova tem 28 anos e sempre atuou por times medianos no futebol brasileiro, caso de Anápolis, São Bento, Taubaté, XV de Piracicaba, Botafogo-PB e Penapolense. Ele chegou ao Mirassol e logo tornou-se titular com o técnico Eduardo Baptista.

Se confirmado, Cássio Gabriel é mais um jogador que chegaria ao Vila Nova vindo do futebol paulista. Antes o time já havia contratado os meias João Lucas, revelado no Ituano, e Renan Mota, que jogou pela Ponte Preta.

Em meio a esta negociação, o Vila Nova voltará a campo neste sábado para enfrentar o CSA às 19 horas, no Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia.