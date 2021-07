Série B: Zagueiro é regularizado no BID e esta à disposição no CRB

Maceió, AL, 29 (AFI) – O CRB poderá contar com novidades no seu elenco para a disputa da oitava rodada. O zagueiro Victor Ramos teve seu nome publicado no BID e está à disposição para o confronto desta terça-feira (29), diante do Náutico, pelo Campeonato Brasileiro Série B. O defensor foi anunciado pelo clube nesta semana e já poderá entrar em campo.

Esta será a segunda passagem de Victor Ramos pelo clube de Maceió. Em 2019, o zagueiro atuou por 24 partidas e chegou a marcar um gol.

NOVO HOMEM?

Em sua primeira passagem pelo Clube de Regatas Brasil, Victor Ramos saiu bastante criticado pela torcida pelo comportamento extracampo. Na coletiva de apresentação o zagueiro de 32 anos, pediu confiança e garantiu ser um homem mais maduro.

“Você pode confiar que vai ver o Victor Ramos muito mais maduro, mais tranquilo, muito mais focado no que quer. Muito feliz com essa vinda pra cá, com esse desfecho positivo e temos tudo para conquistar o acesso no final do ano”, disse o jogador.

O CRB ocupa a oitava colocação da Série B com 10 pontos.