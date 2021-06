Brasileiro

Série C: Altos-PI deve manter base para encarar o Ferroviário-CE



O Altos busca manter a liderança e os 100% de aproveitamento na competição diante dos cearenses

Publicado em 04/06/2021

por Agência Futebol Interior

Teresina, PI, 04 (AFI) – Um dos favoritos a conquistar a vaga à próxima fase, o Altos-PI volta à campo pela Série C do Campeonato Brasileiro na tarde deste sábado (05), quando vai até Fortaleza para encarar o Ferroviário-CE, a partir das 15h30, pela segunda rodada da competição nacional, no estádio Elzir Cabral.

MESMA BASE

Foto: Warton Lacerda

Após vencer o Volta Redonda por 3 a 0 na estreia da Série C, o treinador Marcelo Vilar não deve preparar mudanças no time titular para encarar o Ferroviário, mantendo a base do time que superou os cariosas e terminou a primeira rodada na liderança do Grupo A.

A novidade do time piauiense para o confronto é o zagueiro Reinaldo Lobo, que foi desfalque na estreia, mas retorna ao time titular.

Em contrapartida, o volante Renatinho sentiu problemas musculares e junto de Ronan e Fábio, não irá para o jogo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Assim, o Altos deve ir à campo para enfrentar o Ferroviário com: Mondragon; Gean, Rafael Araújo, Reinaldo Lobo (Rafael Araújo) e Tiaguinho; Dos Santos, Ray e Roger Gaúcho; Manoel, Klenisson e Betinho.