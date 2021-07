Série C: CBF altera dois horários de partidas na competição

Campinas, SP, 30 (AFI) – A Confederação Brasileira de Futebol, divulgou nesta terça-feira,29, alterações de datas e horários de duas partidas da oitava rodada, Jacuipense x Botafogo-PB foi transferida para 17/07, sábado, às 15h. O motivo foi evitar conflito de local com a partida do Bahia pela Série A, também programada para o Estádio do Pituaçu, em Salvador/BA, na data marcada anteriormente.

O outro ajuste teve que ser feito para ajustar a programação da TV NSports, Mirassol-SP x Criciúma-SC foi adiada para o dia 18 de julho, domingo, às 16h.

CONFIRMAÇÃO DE DATAS E HORÁRIOS

Jacuipense/BA x Botafogo/PB

De: 18/07, domingo, às 16h

Para: 17/07, sábado, às 15h

Local: Estádio do Pituaçu, em Salvador-BA

Mirassol/SP x Criciúma/SC

De: 17/07, sábado, às 15h

Para: 18/07, domingo, às 16h

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol-SP