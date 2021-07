Série C: Com reforços treinando, Santa Cruz segue preparação em busca da reabilitação

Recife, PE, 30 (AFI) – Buscando a sua primeira vitória para tentar sair da lanterna do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C, o Santa Cruz segue os preparativos para encarar o Paysandu, no próximo sábado (03), em casa, no Estádio do Arruda, às 19h. No treino de terça-feira, o elenco ganhou o acréscimo de quatro novas peças, que já trabalharam com o grupo.

São eles: os zagueiros Rafael Castro e Victor Oliveira, o lateral direito Lucas Rodrigues e o volante Maycon Lucas realizaram o primeiro treino com o técnico Roberto Fernandes. Rafael Castro e Lucas Rodrigues, inclusive, foram oficializados também nesta terça-feira.

‘O zagueiro Rafael Castro e o lateral-direito Lucas Rodrigues são os novos contratados do Santa Cruz! Sejam bem-vindo’, postou o clube nas redes sociais durante a tarde.

DETALHES DA ATIVIDADE

O trabalho desta terça foi realizado no Arruda e no Centro de Treinamentos Ninho das Cobras, dividido em duas etapas. Pela manhã, no Arruda, participaram os atletas que jogaram o segundo tempo contra o Volta Redonda, além dos que não entraram em campo.

Já à tarde, todos foram utilizados no CT pela comissão técnica. O Santa Cruz que tem apenas três pontos somados em cinco rodadas e busca a reabilitação.