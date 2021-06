Série C: Criciúma fica perto de Alemão, ex-lateral do Figueirense

Brasileiro

Série C: Criciúma fica perto de ex-lateral do Figueirense que jogou o Paulista A2



Aos 31 anos, Alemão realiza exames médicos antes de assinar contrato com o Tigre

Publicado em 07/06/2021

por Agência Futebol Interior

Criciúma, SC, 07 (AFI) – Criciúma e Alemão Teixeira chegaram a um acordo e o clube deve anunciar o lateral-direito nos próximos dias. Aos 31 anos, Alemão realiza exames médicos antes de assinar contrato com o Tigre.

Alemão perto do Criciúma. (Foto: Matheus Dias/Figueirense)

O jogador estava na Portuguesa, onde disputou o Paulista A2. Alemão, aliás, conhece bem o futebol catarinense. Ele defendeu as cores do Figueirense em 2019. Alemão ainda coleciona passagens por Água Santa, Londrina, Paraná, Botafogo, Internacional e red Bull Bragantino.

NADA DE GOLS!

São 270 minutos, fora os acréscimos, sem buscar a bola no fundo das redes. O Criciúma venceu o Ituano, por 1 a 0, na estreia da Série C, empatou sem gols com o América-MG pela terceira fase da Copa do Brasil e ficou no 0 a 0 com o São José pela segunda rodada da Série C.

LANCES DE SÃO JOSÉ E CRICIÚMA!

O Criciúma ocupa a quarta colocação do Grupo B com quatro pontos. Antes de enfrentar o Ypiranga no domingo, às 11 horas, pela terceira rodada da Série C, o clube catarinense receberá o América-MG na quarta, às 21h30, no Heriberto Hülse, pela partida de volta da Copa do Brasil. Vale vaga nas oitavas de final.