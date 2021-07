Série C: Criciúma rescinde com atacante que não marcou nenhum gol pelo clube

Criciúma, SC, 30 (AFI)- Na liderança isolada do Grupo B e único time ainda invicto nesta primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o Criciúma comunicou na tarde desta quarta-feira (30) a rescisão de contrato com o atacante Marcus Índio, de 23 anos. O vínculo, que tinha duração até o final do ano, foi rompido em comum acordo já que o atleta não vinha tendo espaço.

“O Criciúma anunciou nesta quarta-feira (30/06) o encerramento das atividades profissionais, em comum acordo, do atacante Marcus Índio. O clube agradece os serviços prestados pelo atleta e deseja sucesso nos próximos desafios”, confirmou o clube em uma nota oficial.

Marcus estava no Criciúma no começo da temporada, onde disputou o Campeonato Catarinense e a Copa do Brasil com a camisa tricolor. Na Série C não vinha sendo aproveitado. Ao todo, ele fez 11 jogos no time catarinense, nenhum como titular e não chegou a marcar gols.

Cria da base do Figueirense, o atacante também tem passagens por Tubarão, Camboriú, Brusque, Cabofriense, Volta Redonda e Penapolense e agora irá buscar um novo clube para seguir a carreira. Já sem o atleta, o time de Paulo Baier volta a campo no próximo domingo (04) quando recebe o Paraná, no Estádio Heriberto Hülse, às 18h.