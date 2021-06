Brasileiro

Série C: Derrota na estreia liga alerta e Mirassol busca reforços



O técnico Eduardo Baptista revelou que a diretoria está no mercado em busca de contratações

Publicado em 07/06/2021

por Agência Futebol Interior

Mirassol, SP, 07 (AFI) – A derrota para o Ypiranga, por 2 a 1, no José Maria de Campos Maia, no último sábado, ligou o sinal de alerta no Mirassol sobre a necessidade do elenco ser reforçado para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C.

O técnico Eduardo Baptista reconheceu que o elenco precisa ser reforçado e que a diretoria está no mercado em busca de contratações, mas, enquanto novos nomes não chegam, ele precisa trabalhar com o que tem em mãos.

Eduardo Baptista reconheceu que o elenco precisa ser reforçado (Foto: Divulgação/Mirassol)

“Necessitamos de reforços, a diretoria sabe disso e está buscando. Mas temos que trabalhar, por enquanto, com o que temos aqui, buscar soluções. Alguns jogadores que entraram no segundo tempo deram resposta positiva”, disse o treinador.

O elenco do Leão Araraquarense que fez uma boa campanha no Paulistão sofreu grandes mudanças. Dos 11 titulares, apenas o volante Neto Moura e o atacante Fabrício Daniel continuaram. Ao todo, 13 jogadores se transferiram para clubes das Séries A e B do Brasileiro.

A partida contra o Ypiranga, válida pela segunda rodada, foi a estreia do Mirassol na Série C, pois o jogo contra o Oeste acabou sendo adiado para o dia 16 de junho.

Antes, o Leão Araraquarense vai até Ribeirão Preto no próximo sábado enfrentar o Botafogo, no Estádio Santa Cruz, pela terceira rodada do Grupo B.