Série C: Diá tem dúvidas para escalar Ferroviário contra o Altos-PI



O Ferroviário tentará conquistar sua primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro

Publicado em 04/06/2021

por Agência Futebol Interior

Fortaleza, CE, 04 (AFI) – O Ferroviário tentará conquistar sua primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro na tarde desta sábado (05), a partir das 15h30, quando enfrentará a equipe do Altos-PI, no estádio Elzir Cabral, em partida válida pela segunda rodada da competição nacional.

Na tabela de classificação, o Ferroviário ocupa a sexta colocação do Grupo A, com um ponto, atrás do Paysandu, primeiro time no G4, nos critérios de desempate.

DÚVIDAS

Para enfrentar o Altos, o técnico Francisco Diá terá algumas dúvidas na hora de escalar o time.

O volante Mauri e o atacante Luís Henrique, que foram desfalques no empate em 0 a 0 com o Botafogo-PB, participaram das atividades no campo e podem pintar na partida, mas ainda não estão confirmados.

O meia Juninho, com lesão no adutor, o atacante Thiaguinho, com contusão no tornozelo, Guilherme e Augusto com lesão no joelho e Emerson, tratando de contusão na panturrilha, não estarão à disposição do treinador para este sábado.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Assim, Francisco Diá deve mandar o Ferroviário à campo com: Rafael; Roni, Vitão, Richardson e Madson; Wesley Dias, Diego Viana, Reinaldo e Marcos Vinícius; Wesley e Adilson Bahia.