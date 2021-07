Série C: Ex-Corinthians passa por cirurgia na coluna e para por até 45 dias

João Pessoa, PB, 30 (AFI) – O goleiro Felipe deverá desfalcar o Botafogo-PB na Série C do Campeonato Brasileiro por até 45 dias. Ele foi obrigado a fazer uma cirurgia na coluna por conta de uma hérnia de disco.

Não é de hoje que o ex-goleiro de Corinthians e Flamengo sofre de lombalgia. O problema afetava ele em alguns movimentos. A cirurgia foi bem sucedida e ele já começou a recuperação.

“Obrigado a todas as mensagens de apoio. Em breve estarei de volta”, escreveu Felipe nas redes sociais.

Líder do grupo, Felipe é titular do Belo e tem 17 jogos na temporada. Ele, porém, está fora do time desde 6 de junho. Nesse período, Rhuan tem atuado no gol.

O Botafogo ocupa a terceira colocação do Grupo A da Série C com oito pontos. O próximo desafio será contra o Tombense no sábado, às 16 horas, em Tombos.