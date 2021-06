Série C: Figueirense acerta empréstimo de Mirandinha, do Maringá-PR

Brasileiro

Série C: Figueirense acerta empréstimo com atacante do Maringá-PR



Luiz Carlos Paulino de Carvalho, o Mirandinha, se destacou no Maringá em 2020, quando o time conquistou o acesso à elite estadual

Publicado em 10/06/2021

por Agência Futebol Interior

Florianópolis, SC, 10 (AFI) – Visando a sequência do Campeonato Brasileiro Série C, o Figueirense está atento ao mercado e acertou mais um reforço para o setor ofensivo. Nesta quinta-feira, o Maringá FC-PR confirmou o empréstimo de Mirandinha, de 21 anos, que chega por empréstimo até o final de 2021. No clube comunicado, o clube paranaense afirmou que após o período, o atacante retorna para a disputa do estadual.

Luiz Carlos Paulino de Carvalho, conhecido como Mirandinha, se destacou no Maringá em 2020, quando o time conquistou o acesso à elite do Campeonato Paranaense. Nesta temporada, o Maringá não só conseguiu se manter na divisão, como avançou às quartas de final, sendo eliminado pelo FC Cascavel. Mirandinha participou de 12 dos 13 jogos e marcou um gol.

Mirandinha, no alto

HOMENAGEM PELO CENTENÁRIO – Nesta semana, a Câmara Municipal de Florianópolis realizou uma homenagem ao Figueirense, que comemora 100 anos de existência no próximo sábado. Alguns dirigentes representaram o clube, incluindo o presidente Norton Boppré, que destacou a importância da data.

“Nós, os dirigentes, temos a grande responsabilidade e a nobre missão de seguirmos e honrarmos os ideais daquela gente do povo, entusiasta e determinada, que planejou e concretizou o surgimento em 12 de junho de 1921 daquela que se tornaria uma das maiores instituições esportivas da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país”, comentou.

SÉRIE C – Após uma vitória e uma derrota, o Figueirense se prepara para a terceira rodada. No domingo, às 16h, visita o Paraná, no Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR). O time catarinense tem três pontos, em quinto lugar no Grupo B.