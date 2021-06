Série C: Jacuipense e Tombense duelam em busca da primeira vitória

Brasileiro

Jacuipense-BA x Tombense-MG – Leão do Sisal e Carcará tentam desencantar na Série C



Os baianos foram superados pelo Floresta na estreia, enquanto o time mineiro empatou com o Paysandu

Publicado em 05/06/2021

por Agência Futebol Interior

Salvador, BA, 05 (AFI) – Buscando espantar a “zica”, o Jacuipense irá em busca da sua primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo (06), quando a partir das 16h encara o Tombense, que também ainda não venceu, em Pituaçu, pela segunda rodada da primeira fase da competição nacional.

Derrotado na rodada inicial, o Jacuipense é o vice-lanterna da chave, enquanto o Tombense divide a quarta colocação do Grupo A com o Paysandu, com um ponto. A vitória pode manter a equipe no G4.

VAI MUDAR

Foto: Divulgação / Jacuipense

Após perder o atacante Dinei para o Vitória, o Jacuipense terá de mudar o time titular para enfrentar o Tombense, em relação à equipe que foi derrotada por 2 a 0 para o Floresta na estreia da Série C, fazendo com que o treinador Jonilson Veloso quebre um pouco a cabeça.

Para a vaga deixada pelo artilheiro da equipe na temporada, Luan deve ser o escolhido para assumir o ataque do Leão do Sisal. Outra dúvida é no meio de campo, entre Danilo Rios e Renato. Sem suspensos ou lesionados, o treinador terá o melhor de seu elenco para a partida, contando ainda com o retorno do zagueiro Railon e do meia Matheus Tenório.

DESFALQUES

O técnico Rafael Guanaes não poderá contar com dois jogadores diante do Jacuipense. Jhemerson e Ramon, expulsos no empate em 1 a 1 com o Paysandu, estão suspensos da partida e assim desfalcarão o Carcará na segunda rodada.

Para a vaga de Jhemerson, o provável substituto será Ewerton Caldino, formando o meio-campo com Rodrigo, Paulinho Dias e Pablo. Ramon será substituído por Arthur. Sem jogadores machucados ou positivados para Covid-19, o Tombense deve ter a mesma base da estreia.