Série C: Jovens do Novorizontino comentam semana de trabalho

Série C: Jovens do Novorizontino comentam semana: ‘Importante e proveitosa’



“Estamos tendo dias muito bons e proveitosos. Temos feito trabalhos dentro do campo e na academia”

Publicado em 02/06/2021

por Agência Futebol Interior

Novo Horizonte, SP, 02 (AFI) – Os jogadores do Grêmio Novorizontino realizaram na manhã desta quarta-feira (2) mais um dia de atividades, de olho no duelo contra o Ituano no próximo sábado (5) pela 2ª rodada do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Estádio Novelli Junior, em Itu, às 11h. O elenco do Tigre se reuniu no Centro de Treinamentos do clube para dar continuidade ao cronograma de treinos. Na visão dos atletas, o período de sete dias entre os jogos tem servido de auxílio para o time.

“Estamos tendo dias muito bons e proveitosos. Temos feito trabalhos dentro do campo e na academia, e isso nos fortalece muito. Ter uma semana inteira para corrigir situações e melhorar nosso entrosamento é sempre importante. Agora, vamos em busca de colocar na partida tudo aquilo que trabalhamos durante esses dias”, afirmou o meia Rômulo.

Nesta quarta-feira, o grupo realizou trabalhos táticos e técnicos. O Grêmio Novorizontino estreou na Série C do Brasileiro com vitória: 1 a 0 diante do Figueirense, em jogo realizado no Jorjão. A equipe quer manter a boa sequência de resultados, desta vez atuando fora de casa. Para isso, a concentração pode ser a chave para alcançar o objetivo.

“Essa semana cheia está sendo muito importante. Estamos focados e concentrados no trabalho passado pelo nosso treinador porque sabemos que o jogo de sábado será muito difícil. Enfrentaremos uma equipe forte e que jogará em casa, portanto precisamos manter a intensidade e nos unirmos para sair com um bom resultado”, afirmou o atacante Bryam, de 20 anos.

Na quinta-feira (3), jogadores e comissão técnica participam do último treino antes da viagem para Itu.