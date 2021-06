SÉRIE C: Manaus-AM vence o Floresta-CE na Arena da Amazônia

Brasileiro

Manaus-AM 2 x 1 Floresta-CE – De virada, Gavião vence Lobo e dorme na ponta!



Ainda nos minutos iniciais, Deysinho deixou os cearenses na frente, mas Allan Dias e Vanílson marcaram e garantiram vitória amazonense

Publicado em 12/06/2021

por Agência Futebol Interior

Manaus, AM, 12 (AFI) – Em um duelo disputado, o Manaus-AM tomou um susto no início, mas foi valente e venceu o Floresta-CE. Os clubes se enfrentaram em duelo válido pela Série C, na Arena da Amazônia, e o placar terminou em 2 a 1 para o Gavião Real, de virada. Com o resultado, o esmeraldino dormirá na primeira posição do Grupo A. O Verdão cearense aparece em terceiro.

VEJA OS GOLS EM MANAUS



EQUILÍBRIO!

Em seus domínios, o Manaus-AM levou um susto no início de jogo. Aos seis minutos, Deysinho aproveitou bom recuo no meio da área e marcou o primeiro do Floresta-CE. A resposta do Gavião veio ainda no primeiro tempo. Aos 37 minutos, Allan Dias mandou a bola para as redes e deixou tudo igual.

Manaus-AM vence o Floresta-CE pela Série C (Foto: Ismael Monteiro / Manaus FC)

Na volta dos vestiários, o panorama pouco mudou e o equilíbrio permaneceu. Quem se levou a melhor, contudo, foram os mandantes. Aos 18 minutos, Vanílson, artilheiro manauara, marcou e virou o jogo para os amazonenses.

Nos minutos finais, o terceiro tento poderia ter saído. Aos 38, Diego Rosa mandou para as redes, mas o tento acabou anulado, selando o 2 a 1.

PRÓXIMOS JOGOS



Manaus-AM e Floresta-CE voltam a campo no próximo fim de semana pela Série C. No sábado (19), o Lobo da Vila receberá o Botafogo-PB no Estádio Domingão, em Horizonte-CE. Os clubes medirão forças às 15h30. No dia seguinte (domingo, 20), é a vez do Gavião Real jogar. Fora de casa, o Esmeraldino desafiará o Altos-PI, às 16h.