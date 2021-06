Série C: Mirassol contra o Ypiranga-RS estreia com time modificado

Brasileiro

Série C: Mirassol contra o Ypiranga-RS estreia com time completamente modificado



Após ter sua estreia adiada na primeira rodada, finalmente o Mirassol entrará em campo pela Série C

Publicado em 04/06/2021

por Agência Futebol Interior

Mirassol, SP, 04 (AFI) – Após ter sua estreia adiada na primeira rodada, finalmente o Mirassol entrará em campo no Campeonato Brasileiro da Série C, no Grupo B. O Leão da Alta Araraquarense encara neste sábado (05), em seu reduto, no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, às 17 horas, o Ypiranga-RS, este vem de vitória na estreia ao vencer em seus domínios, o Paraná, por 2 a 0.

TIME DIFERENTE

Foto: Marcos Freitas / Mirassol FC Com relação ao time que entra jogando, o técnico Eduardo Baptista terá uma formação totalmente diferente em campo, contrariando assim o que disputou o Paulistão.

São treze atletas que deixaram o quadro o Leão transferindo-se para clubes que disputam as Séries A e B, do Brasileirão.

Dos onze titulares que disputaram o Estadual Paulista, ficaram apenas o meia Neto Moura e o atacante Fabrício Daniel.

ESCALAÇÃO DÚVIDAS E ARBITRAGEM

Para pegar o Canarinho, o provável Mirassol deverá ser este: Matheus Aurélio; Samuel Santos(Vinícius Baracioli), Renan Dutra, Guilherme Pereira e Foguinho(Jeferson Araújo); Souza, Daniel, Neto Moura e Anderson Matheus (Bruno Cesar); Fabrício Daniel e Lucas Silva.

O Departamento de Árbitros da CBF escalou o seguinte trio de arbitragem: Wagner Francisco Silva Souza, que terá como assistentes José dos Santos Amador e Carlos Vidal Pereira de Oliveira, todos da Federação Baiana de Futebol.



Crédito: Oscar Silva