Brasileiro

Série C: Novorizontino inicia concentração para jogo contra o Ituano



Os jogadores do Grêmio Novorizontino realizaram na tarde desta sexta-feira (4) o último trabalho antes do duelo

Publicado em 04/06/2021

por Agência Futebol Interior

Novo Horizonte, SP, 04 – Os jogadores do Grêmio Novorizontino realizaram na tarde desta sexta-feira (4) o último trabalho antes do duelo contra o Ituano neste sábado (5), às 11h, pela Série C do Brasileiro. O elenco treinou em Porto Feliz, no Centro de Treinamento do Desportivo Brasil.

Para encerrar o cronograma de treinos e iniciar a concentração para o jogo, o técnico Léo Condé realizou um trabalho tático em campo reduzido para os atletas. O treinador fez um balanço sobre a semana de treinamentos e fez uma análise dos trabalhos.

“Acredito que tivemos uma semana produtiva. Conseguimos recuperar os atletas do desgaste do jogo de sábado, depois pudemos alinhar a parte física com a parte técnica e, por fim, fizemos trabalhos com conceito tático, especialmente com ajustes de posicionamento. Espero que possamos colocar em prática tudo o que foi trabalhado”, detalhou o treinador.

Quem também falou sobre o jogo foi o meia-atacante Douglas Baggio. O atleta pregou respeito ao adversário e comentou sobre o que a equipe precisa fazer para sair com um bom resultado.

“A expectativa sempre é muito grande. Tivemos um resultado positivo dentro de casa na primeira rodada e queremos manter o ritmo. Porém, sabemos será um jogo difícil pois, do outro lado, tem um adversário forte, que é o Ituano. Temos que nos impor dentro do campo e queremos fazer uma boa partida para sair com um bom resultado amanhã”, disse Douglas Baggio.

Após o treino desta sexta-feira, os atletas deram início a concentração para a partida.