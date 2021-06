SÉRIE C: Novorizontino perde 100% e Botafogo é goleado pelo Mirassol

Brasileiro

SÉRIE C: Novorizontino perde os 100% e Botafogo é goleado pelo Mirassol



Novorizontino empatou com o Oeste e o Botafogo levou 3 a 1 do Mirassol. O Ituano empatou com o São José-RS

Publicado em 12/06/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 12 (AFI) – Dois duelos paulistas foram os destaques, neste sábado, da terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Com a missão de manter os 100% de aproveitamento, Novorizontino e Botafogo acabaram fracassando. O primeiro empatou sem gols com o Oeste, enquanto o segundo perdeu para o Mirassol por 3 a 1. A rodada vai quatro jogos domingo e mais um na segunda-feira à noite.

EMPATE SEM GOLS

Mesmo jogando em casa, no estádio Jorge Ismael de Biasi, o Novorizontino não conseguiu superar o Oeste, que armou um bloqueio defensivo eficiente. Com o empate, o Novorizontino lidera o Grupo B com sete pontos, porém, pode perder a condição de líder ao final da rodada. O Oeste somou seu primeiro ponto em dois jogos e fica em oitavo lugar.

Mirassol derrubou o Botafogo

MIRASSOL VELOZ

No estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Mirassol usou sua velocidade para chegar à vitória por 3 a 1. É a primeira em dois jogos, somando agora três pontos em quinto lugar. O Botafogo segue com seis pontos, em terceiro lugar.

Pelo mesmo grupo, São José e Ituano empataram sem gols em Porto Alegre. O time gaúcho tem dois pontos em três jogos, em sétimo. O time paulista, com um ponto em três jogos, ocupa a vice-lanterna. Este jogo marcou a estreia do técnico Mazola Júnior no lugar de Vinícius Bergantin.

MANAUS LIDERA

No Grupo A, o Manaus assumiu a liderança provisória, com seis pontos, ao vencer em casa por 2 a 1 o Floresta-CE, em terceiro lugar com quatro pontos, mesma pontuação de Botafogo-PB e Ferroviário-CE, dentro do G4 – zona de classificação.

No estádio de Pituaçu, em Salvador (BA), o Jacuipense perdeu por 2 a 0 para o Paysandu, com quatro pontos em quinto lugar. O time baiano segue com um ponto e na lanterna.