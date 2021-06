Brasileiro

Série C: Novorizontino se prepara para manter os 100% e se isolar



Os atletas fizeram trabalhos na academia e dentro do campo como parte da preparação para o duelo

Publicado em 08/06/2021

por Agência Futebol Interior

Novo Horizonte, SP, 08 (AFI) – O elenco do Novorizontino segue treinando de olho no confronto contra o Oeste no próximo sábado (12), em partida válida pela terceira rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C. Neste terça-feira (8), os atletas fizeram trabalhos na academia e dentro do campo como parte da preparação para o duelo.

Primeiramente, o grupo participou de um trabalho de manutenção dos níveis de força, somado a uma atividade de prevenção de lesões. A primeira parte do treinamento foi desenvolvida na academia do clube e organizada pelos preparadores físicos do Grêmio Novorizontino. Depois, atletas e comissão técnica partiram para a Toca do Tigre para uma atividade tática. Os jogadores sabem que manter o ritmo pode ser fundamental para o time nesse início de torneio nacional.

“Demos início a mais uma semana, e o pensamento é o mesmo dos dias anteriores: seguir trabalhando firme para continuar com essa boa sequência. Conseguimos duas vitórias importantes nesse início de Série C e isso nos dá muita moral. Agora, precisamos manter essa pegada para irmos em busca dos nossos objetivos”, declarou o zagueiro Almeida.

O Grêmio Novorizontino é o líder do Grupo B na Série C com seis pontos. Nos dois jogos disputados pela competição, o Tigre marcou cinco gols e sofreu apenas um. Nesta quarta-feira (9), os trabalhos no Tigre voltam a ser no Centro de Treinamento como parte do cronograma de treinamentos.