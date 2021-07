Série C: Paraná tenta primeira vitória fora de casa

Curitiba, PR, 30 (AFI) – Após conseguir a primeira vitória da competição jogando na Vila Capanema, o clube vai em busca dos primeiros três pontos jogando fora de casa. O proximo jogo será no domingo, 4, as 16h contra o Criciúma, no estádio Heriberto Hulse.

SEQUÊNCIA NA COMPETIÇÃO

Após o primeiro triunfo o Tricolor da Vila tem uma sequência complicada com três dos próximos quatro jogos na competição sendo fora de casa. No primeiro embate pelo Maurilio Silva, irá enfrentar o líder do grupo com objetivo de encostar no G-4 do grupo, depois irá visitar Mirassol e Oeste. E com o recente retrospecto em que nos últimos 9 derrotas nos 19 jogos que a equipe jogou nesta temporada, o time sofreu 8 derrotas jogando longe de seus domínios, essa sequência poderá decidir o futuro do Paraná na única competição que está participando até o fim desta temporada.

ULTIMO JOGO

Em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série C, o Paraná recebeu o São José-RS e garantiu a vitória por 3 a 1 e conseguiu sair da zona de rebaixamento. Reis, Alex Murici e Gustavo França, marcaram para o Tricolor e Fábio Rampi descontou para a equipe Gaúcha