SÉRIE C: Paysandu-PA vence o Jacuipense-BA fora de casa

Brasileiro

Jacuipense-BA 0 x 2 Paysandu-PA – Marlon decide e Papão desencanta na C!



Em grande noite, atacante marcou os dois gols da vitória do Papão sobre o Leão do Sisal

Publicado em 12/06/2021

por Agência Futebol Interior

Salvador, BA, 12 (AFI) – Com grande atuação do atacante Marlon, o Paysandu-PA foi eficiente e venceu a primeira na Série C. Fora de casa, o Papão da Curuzu derrotou o Jacuipense-BA: 2 a 0. Com isso, o Bicolor reage na competição e dorme na quinta posição do Grupo A, com quatro pontos. O Jacupa, por outro lado, segue sem vencer, com um, e agora é o lanterna.

VEJA OS GOLS PELA DAZN

EFICIÊNCIA



Buscando a primeira vitória, Jacuipense-BA e Paysandu protagonizaram um duelo aberto. Aos 7, o Jacupa teve a primeira chance após grande jogada de Luan. Em grande defesa, o goleiro bicolor evitou a abertura do placar. E, nisso, quem se deu bem foi o Papão da Curuzu. Ainda no primeiro tempo, o duelo foi decidido através do atacante Marlon.

Paysandu-PA vence o Jacuipense-BA pela Série C (Foto: Jorge Luiz / Paysandu)

Aos 22 minutos, ele recebeu bom passe de Nícolas e acertou uma bomba no fundo das redes. Dez minutos depois, veio o segundo.

Após fazer grande jogada e deixar Kanu na saudade, ele acabou vendo a bola escapar do seu domínio, mas bater em Gedeílson e morrer nas redes. Na segunda etapa, o duelo esfriou bastante. Com isso, a vitória paraense foi confirmada.

PRÓXIMOS JOGOS



Jacuipense-BA e Paysandu-PA voltam a campo nas próximas semanas, pela Série C. No próximo sábado (19), o Papão da Curuzu recebe o Volta Redonda-RJ no Estádio da Curuzu, em Belém-PA, buscando a segunda vitória seguida. O duelo ocorrerá às 17h. Na segunda-feira seguinte (21), o Leão do Sisal visita o Santa Cruz-PE no Estádio do Arruda, em Recife-PE, às 20h.